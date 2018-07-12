Глава налоговой службы Дагестана покинул свой пост
Дагестан Оксана Васильченко
Руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Дагестану Умахан Джабраилов 12 июля покинул свой пост
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Он написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщают «Махачкалинские известия» со ссылкой на источник.
Джабраилов был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы УФНС республики в феврале 2011 года. Ранее ведомство возглавлял Николай Чичварин. В феврале 2012 года Джабраилова назначили руководителем региональной налоговой службы.
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