Глава налоговой службы Дагестана покинул свой пост

Дагестан

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Руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Дагестану Умахан Джабраилов 12 июля покинул свой пост

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Он написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщают «Махачкалинские известия» со ссылкой на источник.

Джабраилов был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы УФНС республики в феврале 2011 года. Ранее ведомство возглавлял Николай Чичварин. В феврале 2012 года Джабраилова назначили руководителем региональной налоговой службы.

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