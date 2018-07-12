Глава налоговой службы Дагестана покинул свой пост

Руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Дагестану Умахан Джабраилов 12 июля покинул свой пост

Он написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщают «Махачкалинские известия» со ссылкой на источник.

Джабраилов был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы УФНС республики в феврале 2011 года. Ранее ведомство возглавлял Николай Чичварин. В феврале 2012 года Джабраилова назначили руководителем региональной налоговой службы.