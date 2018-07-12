В Краснодаре после ремонта открыли мост на улице Офицерской

В Краснодаре завершили ремонт Офицерского путепровода

В ночь с 11 на 12 июля на мосту открыли движение транспорта. В мэрии сообщили, что подрядчик завершил основной ремонт на полтора месяца раньше установленного срока. На путепроводе по каждой из сторон увеличат число полос с трех до четырех.

Сейчас основные работы на проезжей части моста завершены. Рабочие сделали новые деформационные швы и гидроизоляцию, уложили выравнивающий слой бетона и асфальта, установили бортовой камень. Декоративным камнем оформили короб коммуникаций, который проходит по центру путепровода.

Планируется, что оставшиеся работы займут еще несколько недель. Сейчас усиливают основание и делают гидроизоляцию трамвайных путей. Ограничивать движение уже не будут. Эти работы проводят с 00:00 до 4:00, чтобы не мешать движению трамваев. Ожидается, что их закончат в августе.

Также ремонтируют пешеходные зоны, которые расположены с обеих сторон путепровода. Там меняют покрытие тротуаров, устанавливают новые перила. Так как на время работ участки огораживают, для пешеходов сделают временный тротуар по проезжей части. Работы по ремонту тротуаров собираются завершить в июле.

Под мостом рабочие укрепят, оштукатурят и покрасят несущие конструкции моста.

«Искренне благодарен подрядчику за ответственность и оперативность. Действительно, показан хороший пример грамотной организации работ. Благодаря этому, движение на Офицерском путепроводе — одном из главных въездных участков в город — мы полностью возобновляем почти на месяц раньше ускоренных сроков и на полтора месяца быстрее, чем планировалось в самом начале работ», — цитирует мэра Евгения Первышова пресс-служба администрации Краснодара.