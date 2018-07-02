Бельгия вырвала победу у Японии и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная Бельгии футболу одержала победу над командой Японией в добавленное время в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018

Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов-Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу бельгийцев.

В начале второго тайма японцы забили дважды с разницей в четыре минуты — счет на 48-й минуте открыл Генки Харагуси, на 52-й минуте Такаси Инуи удвоил преимущество.

Бельгийцы отыграли два мяча за пять минут — на 69-й минуте Ян Вертонген забил первый гол бельгийцев, на 74-й минуте Маруан Феллайни отправил мяч головой в ворота сборной Японии.

На последних секундах добавленного времени победу для Бельгии вырвал Насер Шадли.

В 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Бельгии встретится с командой Бразилии, которая сегодня обыграла Мексику.