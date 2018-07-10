Сборные Франции и Бельгии проведут матч за выход в финал ЧМ

В Санкт-Петербурге 10 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии

Для бельгийцев этот матч станет возможностью впервые в своей истории выйти в финал мундиаля. Французы ранее дважды боролись за медали — в 1998 и 2006 году.

Напомним, в раунде в плей-офф сборная Бельгии одержала победу над Японией и Бразилией, а французы выбили из розыгрыша турнира Аргентину и Уругвай.

Утром 10 июля в Эрмитаже кот Ахилл, которого выбрали одним из животных-оракулов ЧМ, выбрал миску с бельгийским флагом, тем самым предсказав выход сборной Бельгии в финал мундиаля, передает ТАСС. Ранее глухой кот-оракул сделал верные прогнозы на четыре матча ЧМ и был признан одним из лучших предсказателей турнира, однако потом он дважды ошибся.

Второй финалист определится 11 июля по итогам матча Хорватия — Англия.