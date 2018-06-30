В первом матче раунда плей-офф чемпионата мира по футболу 30 июня сборная Франции одержала победу над национально командой Аргентины

У французов отличились Антуан Гризманн (13), Бенжамен Павар (57) и Киллиан Мбаппе (64 и 68), в составе сборной Аргентины голы забили Анхель ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (93).

Игра прошла на «Казань Арене» и завершилась со счетом 4:3.

Таким образом, аргентинцы выбыли из розыгрыша турнира, а Франция вышла в четвертьфинал, в котором 6 июля в Нижнем Новгороде встретится с победителем поединка между Уругваем и Португалией.

Как сообщали Юга.ру, сочинский оракул выдра Гарри предсказал сборной Португалии победу над уругвайцами. Матч между командами состоится 30 июня в 21:00 на стадионе «Фишт».