Единороссы начали обсуждать послабления в пенсионной реформе — «Ведомости»

Депутаты «Единой России» хотят подготовить предложения о возможных послаблениях в законе о повышении пенсионного возраста

Обсуждение изменений проходит на совещаниях во фракции уже сейчас, хотя закон будут утверждать только осенью. Как пишут «Ведомости», на совещаниях до депутатов «доводится», что решение фракции в первом чтении должно быть «консолидированным», а предложения можно готовить ко второму.

В частности, единороссы будут «принципиально» настаивать на том, чтобы возраст выхода на пенсию не менялся для женщин с тремя или четырьмя детьми (в нынешней версии — только для матерей пятерых). Депутаты также хотят гарантировано сохранить первый и второй список профессий, дающих право на досрочную пенсию, хотя нынешний законопроект эти списки и не отменяет. Также партия выступает за привязку льгот имущественного налога (пенсионерам положены по нему скидки) не к факту выхода на пенсию, а к биологическому возрасту. Еще одна идея — дифференцированная пенсия: возможность выйти на пенсию по старым правилам, но с меньшими выплатами.

Как сообщали Юга.ру, законопроект о повышении пенсионного правительство внесло в Госдуму в середине июня. Его суть в том, чтобы повысить возраст выхода на пенсию и установить его на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. До 17 июля регионы должны направить в Госдуму свои отзывы о законопроекте, и федеральный исполком «Единой России» поручил избегать одобрения реформы членами партии.