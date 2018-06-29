«Единая Россия» поручила избегать одобрения пенсионной реформы членами партии

Федеральный исполком «Единой России» отправил в регионы техзадание по проведению общественного обсуждения пенсионной реформы, в котором поручил избегать ее поддержки

Из техзадания следует, что со 2 по 30 июля каждое отделение партии должно провести обсуждение реформы сначала в нескольких крупных муниципалитетах, а потом в административном центре. Также в нем содержатся рекомендации для освещения темы в СМИ. Например, указывается, что «в рамках публичного освещения обсуждения следует избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках». На мероприятия рекомендуют приглашать «только дружественные СМИ», акцент делать на том, что партия «организует широкое общественное обсуждение», но «никаких предложений публиковать не следует», пишет «Коммерсантъ».