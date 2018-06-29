«Единая Россия» поручила избегать одобрения пенсионной реформы членами партии

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Федеральный исполком «Единой России» отправил в регионы техзадание по проведению общественного обсуждения пенсионной реформы, в котором поручил избегать ее поддержки

Из техзадания следует, что со 2 по 30 июля каждое отделение партии должно провести обсуждение реформы сначала в нескольких крупных муниципалитетах, а потом в административном центре. Также в нем содержатся рекомендации для освещения темы в СМИ. Например, указывается, что «в рамках публичного освещения обсуждения следует избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках».

На мероприятия рекомендуют приглашать «только дружественные СМИ», акцент делать на том, что партия «организует широкое общественное обсуждение», но «никаких предложений публиковать не следует», пишет «Коммерсантъ».

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Напомним, до 17 июля регионы должны направить в Госдуму свои отзывы о законопроекте.

Отметим, что из данных ВЦИОМ следует, что уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина в период с 14 июня, когда было объявлено о пенсионной реформе, по 24 июня снизился почти на 14 процентных пунктов — с 78% до 64,1%. Одобрение работы главы правительства Дмитрия Медведева за этот же период упало на 13,3 процентных пунктов — с 44% до 30,7%.

Как сообщали Юга.ру, законопроект о повышении пенсионного правительство внесло в Госдуму в середине июня. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к будущей реформе негативно.

18 июня на сайте Change.org появилась петиция против повышения пенсионного возраста. Ранее появилась информация, что в Кремле рассматривают возможность смягчения реформы.

Дмитрий Медведев Партийная деятельность Пенсии
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