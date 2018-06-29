«Единая Россия» поручила избегать одобрения пенсионной реформы членами партии
Федеральный исполком «Единой России» отправил в регионы техзадание по проведению общественного обсуждения пенсионной реформы, в котором поручил избегать ее поддержки
Из техзадания следует, что со 2 по 30 июля каждое отделение партии должно провести обсуждение реформы сначала в нескольких крупных муниципалитетах, а потом в административном центре. Также в нем содержатся рекомендации для освещения темы в СМИ. Например, указывается, что «в рамках публичного освещения обсуждения следует избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках».
На мероприятия рекомендуют приглашать «только дружественные СМИ», акцент делать на том, что партия «организует широкое общественное обсуждение», но «никаких предложений публиковать не следует», пишет «Коммерсантъ».
Предстоящую реформу руководство «Единой России» обсудило с регионами в закрытом режиме на совещании 28 июня.
Напомним, до 17 июля регионы должны направить в Госдуму свои отзывы о законопроекте.
Отметим, что из данных ВЦИОМ следует, что уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина в период с 14 июня, когда было объявлено о пенсионной реформе, по 24 июня снизился почти на 14 процентных пунктов — с 78% до 64,1%. Одобрение работы главы правительства Дмитрия Медведева за этот же период упало на 13,3 процентных пунктов — с 44% до 30,7%.
Как сообщали Юга.ру, законопроект о повышении пенсионного правительство внесло в Госдуму в середине июня. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к будущей реформе негативно.
18 июня на сайте Change.org появилась петиция против повышения пенсионного возраста. Ранее появилась информация, что в Кремле рассматривают возможность смягчения реформы.
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