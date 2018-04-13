Ткачев заработал в 2017 году почти в 100 раз больше, чем в 2016-м

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев за год увеличил свои доходы в 98 раз

Из декларации доходов членов правительства РФ за 2017 год следует, что Ткачев заработал в прошлом году 548 млн рублей.

По итогам 2016 года он был самым бедным министром, его годовой доход тогда составил около 5,6 млн рублей.

Таким образом, доходы Ткачева в 2017 году увеличились в 98 раз. Он находится по уровню доходов на втором месте после вице-премьера Александр Хлопонина, который по итогам года заработал больше всех коллег по кабмину вместе взятых — 2,9 млрд рублей.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что доход главы ведомства увеличился за счет переданных ему в дар ценных бумаг.

«Доход в размере 542,75 млн рублей возник в связи с выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с еe болезнью», — говорится в сообщении ведомства.

Супруга Ткачева, по данным декларации, заработала 38,2 млн рублей (в 2016 году ее доход составлял около 10 млн рублей).

Количество собственности у министра не изменилось: он по-прежнему владеет тремя земельными участками, жилым и гостевым домами, продолжает арендовать два земельных участка и безвозмездно пользоваться квартирой.