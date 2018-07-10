Первый матч ФК «Сочи» на «Фиште» могут перенести из-за проблем с организацией потоков фанатов

На сочинском стадионе «Фишт» смогут проводить матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после решения проблемы с организацией путей болельщиков

Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Динамо — Санкт-Петербург» решил переехать в Сочи и сменить название. Планировалось, что команда будет выступать в первенстве ФНЛ на «Фиште». Резервным стадионом «леопардов» заявлена арена «Юг-Спорт» имени Метревели.

В июне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что власти региона ведут переговоры о передаче стадиона футбольному клубу «Динамо».

В 1-м туре первенства ФНЛ «Сочи» 17 июля примет «Спартак-2». Точная информация о месте проведения матча должна появиться 10 июля, однако на официальном сайте команды говорится, что в день игры билеты можно будет приобрести в кассах Центрального стадиона имени Славы Метревели.

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал ТАСС, что первый поединок сочинцев может состояться не на «Фиште» в связи с проблемами с организацией размещения болельщиков.

«Дело сводится к тому, чтобы немного поменять места для болельщиков приезжающих команд. После Кубка конфедераций на "Открытии-Арене" тоже была такая проблема, которую решали в течение двух недель», — пояснил президент ФНЛ.

Кроме того, на арене необходимо развести потоки фанатов команд-хозяев и гостей, чтобы избежать конфликтные ситуации.

«Должен быть сектор с отдельным входом для болельщиков команды гостей, отдельные туалеты для них. Нам нужно иметь возможности для раздельного досмотра фанатов, для разведения их потоков, — уточнил Ефремов. — Надеюсь, что все эти проблемы будут решены ко второму домашнему матчу "Сочи". По крайней мере, речь в плане их решения идет об одном, максимум, двух турах».