Первый матч ФК «Сочи» на «Фиште» могут перенести из-за проблем с организацией потоков фанатов
На сочинском стадионе «Фишт» смогут проводить матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после решения проблемы с организацией путей болельщиков
Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Динамо — Санкт-Петербург» решил переехать в Сочи и сменить название. Планировалось, что команда будет выступать в первенстве ФНЛ на «Фиште». Резервным стадионом «леопардов» заявлена арена «Юг-Спорт» имени Метревели.
В июне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что власти региона ведут переговоры о передаче стадиона футбольному клубу «Динамо».
В 1-м туре первенства ФНЛ «Сочи» 17 июля примет «Спартак-2». Точная информация о месте проведения матча должна появиться 10 июля, однако на официальном сайте команды говорится, что в день игры билеты можно будет приобрести в кассах Центрального стадиона имени Славы Метревели.
Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал ТАСС, что первый поединок сочинцев может состояться не на «Фиште» в связи с проблемами с организацией размещения болельщиков.
«Дело сводится к тому, чтобы немного поменять места для болельщиков приезжающих команд. После Кубка конфедераций на "Открытии-Арене" тоже была такая проблема, которую решали в течение двух недель», — пояснил президент ФНЛ.
Кроме того, на арене необходимо развести потоки фанатов команд-хозяев и гостей, чтобы избежать конфликтные ситуации.
«Должен быть сектор с отдельным входом для болельщиков команды гостей, отдельные туалеты для них. Нам нужно иметь возможности для раздельного досмотра фанатов, для разведения их потоков, — уточнил Ефремов. — Надеюсь, что все эти проблемы будут решены ко второму домашнему матчу "Сочи". По крайней мере, речь в плане их решения идет об одном, максимум, двух турах».
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Второй домашний матч «леопардов» назначен на 29 июля. В нем команда Александра Точилина примет подмосковные «Химки».
Напомним, сочинский «Фишт» принял шесть матчей чемпионата мира по футболу, в последнем из них 2 июля сборная России по пенальти уступила Хорватии.
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