Власти Кубани начали переговоры о передаче сочинского стадиона «Фишт» ФК «Динамо»
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что сейчас решают вопрос о передаче сочинского стадиона «Фишт» футбольному клубу «Динамо»
Об этом глава Краснодарского края рассказал в интервью газете «Известия».
«Надо четко понимать, что футбольному клубу должно быть комфортно. Стадион "Фишт" теперь футбольная арена, и у нее должен быть настоящий хозяин. Важно, чтобы появилась команда, которая станет хозяйкой стадиона и будет показывать на нем великолепную игру», — сказал Кондратьев.
По его словам, сейчас ведут переговоры по поводу передачи «Фишта» во владение ФК «Динамо».
Как сообщали Юга.ру, в апреле гендиректор петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко рассказал, что клуб рассматривает вопрос переезда в Сочи. В мае клуб окончательно решил вопрос о переезде в Сочи. Планируется, что после смены прописки команда бизнесмена Бориса Ротенберга сменит название на «Сочи» и будет играть на стадионе «Фишт».
Стадион «Фишт» построили к Олимпиаде-2014. После Игр арену реконструировали, увеличив вместимость с 40 до 47,7 тыс. мест. В 2017 году стадион принял матчи Кубка конфедераций.
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