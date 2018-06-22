Власти Кубани начали переговоры о передаче сочинского стадиона «Фишт» ФК «Динамо»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что сейчас решают вопрос о передаче сочинского стадиона «Фишт» футбольному клубу «Динамо»

Об этом глава Краснодарского края рассказал в интервью газете «Известия».

«Надо четко понимать, что футбольному клубу должно быть комфортно. Стадион "Фишт" теперь футбольная арена, и у нее должен быть настоящий хозяин. Важно, чтобы появилась команда, которая станет хозяйкой стадиона и будет показывать на нем великолепную игру», — сказал Кондратьев.

По его словам, сейчас ведут переговоры по поводу передачи «Фишта» во владение ФК «Динамо».