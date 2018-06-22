Власти Кубани начали переговоры о передаче сочинского стадиона «Фишт» ФК «Динамо»

Краснодарский край

Распечатать

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что сейчас решают вопрос о передаче сочинского стадиона «Фишт» футбольному клубу «Динамо»

Об этом глава Краснодарского края рассказал в интервью газете «Известия».

«Надо четко понимать, что футбольному клубу должно быть комфортно. Стадион "Фишт" теперь футбольная арена, и у нее должен быть настоящий хозяин. Важно, чтобы появилась команда, которая станет хозяйкой стадиона и будет показывать на нем великолепную игру», — сказал Кондратьев.

По его словам, сейчас ведут переговоры по поводу передачи «Фишта» во владение ФК «Динамо».

Как сообщали Юга.ру, в апреле гендиректор петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко рассказал, что клуб рассматривает вопрос переезда в Сочи. В мае клуб окончательно решил вопрос о переезде в Сочи. Планируется, что после смены прописки команда бизнесмена Бориса Ротенберга сменит название на «Сочи» и будет играть на стадионе «Фишт». 

Стадион «Фишт» построили к Олимпиаде-2014. После Игр арену реконструировали, увеличив вместимость с 40 до 47,7 тыс. мест. В 2017 году стадион принял матчи Кубка конфедераций. 

Вениамин Кондратьев Сочи Стадион «Фишт» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ингушетии возбудили дело о хищении 12,5 млн рублей при строительстве школы
В Севастополе снесут недостроенную многоэтажную гостиницу
Ольга Наумова сменит Хачатура Помбухчана на посту гендиректора «Магнита»
Глава Адыгеи рекомендовал активней применять ландшафтный дизайн при благоустройстве муниципалитетов
Госдума приняла закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии
Власти Кубани начали переговоры о передаче сочинского стадиона «Фишт» ФК «Динамо»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале