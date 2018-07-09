Во время ЧМ сочинский «Фишт» принял более 264 тыс. болельщиков

В период чемпионата мира по футболу стадион «Фишт» в Олимпийском парке Сочи принял более 264 тыс. болельщиков

«Всего за время чемпионата мира здесь провели шесть матчей. Два из них — игра сборных Германии и Швеции, а также матч между Россией и Хорватией — стали рекордными по количеству зрителей. На обеих играх присутствовало по 44 тыс. 287 человек», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

При этом сочинцы и гости курорта по-прежнему могут смотреть футбольные матчи на большом экране фестиваля болельщиков на южном моле Сочинского морского порта, который продолжит работу до 15 июля. В программе — выступление групп «Дискотека Авария» и «Каста», волжского русского народного хора имени Милославова, концертного ансамбля «Кубанская казачья вольница» и других.

Как сообщали Юга.ру, 7 июля в Сочи сборная России проиграла по пенальти Хорватии матч за выход в полуфинал мундиаля.