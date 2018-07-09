Во время ЧМ сочинский «Фишт» принял более 264 тыс. болельщиков

Краснодарский край

Распечатать

В период чемпионата мира по футболу стадион «Фишт» в Олимпийском парке Сочи принял более 264 тыс. болельщиков

«Всего за время чемпионата мира здесь провели шесть матчей. Два из них — игра сборных Германии и Швеции, а также матч между Россией и Хорватией — стали рекордными по количеству зрителей. На обеих играх присутствовало по 44 тыс. 287 человек», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Смотрите фоторепортаж:

При этом сочинцы и гости курорта по-прежнему могут смотреть футбольные матчи на большом экране фестиваля болельщиков на южном моле Сочинского морского порта, который продолжит работу до 15 июля. В программе — выступление групп «Дискотека Авария» и «Каста», волжского русского народного хора имени Милославова, концертного ансамбля «Кубанская казачья вольница» и других.

Как сообщали Юга.ру, 7 июля в Сочи сборная России проиграла по пенальти Хорватии матч за выход в полуфинал мундиаля.

Болельщики Сочи Стадион «Фишт» Стадионы Футбол ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

По делу о 10 кг наркотиков в отделе полиции в Ростове задержаны двое участковых
Во время ЧМ сочинский «Фишт» принял более 264 тыс. болельщиков
Пострадавшим от града жителям Тимашевского района выплатили 13,9 млн рублей
С краснодарского «Динамо» взыскали 16 млн рублей за долги перед волейболистами
Краснодарский блогер Ширманов уехал из России
В краснодарской «Типографии» проведут лекцию о прозрачности и мошенничестве в благотворительности

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале