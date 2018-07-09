С краснодарского «Динамо» взыскали 16 млн рублей за долги перед волейболистами

В Центральный районный отдел судебных приставов Краснодара поступили исполнительные листы о взыскании с волейбольного клуба «Динамо» долгов по зарплате и налогам

Судебные приставы провели работу по аресту и реализации имущества клуба и в итоге добились полного погашения долгов «Динамо» по зарплате и налогам на общую сумму 21,9 млн рублей. На счета волейболистов и персонала клуба поступило 16 млн рублей, а бюджет получил 5,9 млн рублей налогов.

«География проведения исполнительных действий не ограничивалась Краснодаром, запросы посылались также в Москву», — отметили в пресс-службе управления ФССП РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, финансовые трудности в «Динамо» были еще в сезоне-2015/16. Тогда долги по зарплате составляли девять месяцев, но в начале 2016 года их погасили.

В сезоне-2016/17 спортсменам задерживали зарплату в течение восьми месяцев — с июля по март. В июне вице-губернатор Кубани Николай Долуда заявил, что инвестор ликвидировал долги перед командой и сотрудниками клуба.

В ноябре 2017 года стало известно, что волейболистки не получали зарплату в течение трех месяцев. После этого в отношении директора АНО «Волейбольный клуб "Динамо"» возбудили уголовное дело.