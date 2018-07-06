В амфитеатре парка «Краснодар» 6 июля покажут трансляции матчей 1/4 финала по футболу

В Нижнем Новгороде и Казани 6 июля состоятся два матча четвертьфинала ЧМ-2018. Трансляции можно посмотреть в амфитеатре парка «Краснодар»

Об этом сообщается в официальном аккаунте парка в Instagram. В Нижнем Новгороде 6 июля в 17:00 встретятся сборные Уругвая и Франции, в Казани в 21:00 — команды Бразилии и Бельгии.