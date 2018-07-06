В амфитеатре парка «Краснодар» 6 июля покажут трансляции матчей 1/4 финала по футболу
Краснодарский край, Вся Россия Оксана Васильченко
В Нижнем Новгороде и Казани 6 июля состоятся два матча четвертьфинала ЧМ-2018. Трансляции можно посмотреть в амфитеатре парка «Краснодар»
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Об этом сообщается в официальном аккаунте парка в Instagram.
В Нижнем Новгороде 6 июля в 17:00 встретятся сборные Уругвая и Франции, в Казани в 21:00 — команды Бразилии и Бельгии.
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Матч между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи. Российская команда прилетела в Сочи 5 июля.
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