Стали известны все пары четвертьфинала ЧМ

Краснодарский край, Вся Россия

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Сформировались все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018

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Уругвай сыграет с Францией, а Бразилия с Бельгией — оба матча пройдут 6 июля. Победители этих матчей встретятся в полуфинале 10 июля.

Россия выйдет на поле против Хорватии, а Швеция — против Англии. Эти матчи пройдут 7 июля. Победители пар сыграют в полуфинале 11 июля.

Как сообщали Юга.ру, матч между Россией и Хорватией состоится на сочинском стадионе «Фишт». Сборная российских футболистов планирует приехать в Сочи 5 июля

Футбол ЧМ-2018

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Стали известны все пары четвертьфинала ЧМ
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