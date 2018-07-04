Стали известны все пары четвертьфинала ЧМ
Краснодарский край, Вся Россия Маша Волобуева
Сформировались все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018
Читайте также:
Уругвай сыграет с Францией, а Бразилия с Бельгией — оба матча пройдут 6 июля. Победители этих матчей встретятся в полуфинале 10 июля.
Россия выйдет на поле против Хорватии, а Швеция — против Англии. Эти матчи пройдут 7 июля. Победители пар сыграют в полуфинале 11 июля.
Как сообщали Юга.ру, матч между Россией и Хорватией состоится на сочинском стадионе «Фишт». Сборная российских футболистов планирует приехать в Сочи 5 июля
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.