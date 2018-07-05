В Сочи для игры с Хорватией прилетела сборная команда России

В Международный аэропорт Сочи вечером в четверг, 5 июля прилетела команда сборной России

Московский рейс приземлился на курорте в 18:10. Большой встречи в аэропорту не было, передает корреспондент Юга.ру с места событий. Спортсмены сели в автобус и уехали в отель Radisson Blu Paradise, где ранее жили сборные Уругвая и Португалии. Здесь приветствовать команду собрались около 70 фанатов.