В Сочи для игры с Хорватией прилетела сборная команда России
В Международный аэропорт Сочи вечером в четверг, 5 июля прилетела команда сборной России
Московский рейс приземлился на курорте в 18:10. Большой встречи в аэропорту не было, передает корреспондент Юга.ру с места событий. Спортсмены сели в автобус и уехали в отель Radisson Blu Paradise, где ранее жили сборные Уругвая и Португалии. Здесь приветствовать команду собрались около 70 фанатов.
В официальном твиттере национальной сборной тут же появились благодарность за теплый прием и множество фотографий и видео.
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Отдельно футболисты отметили встречу в отеле.
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В Сочи сборная России сыграет с Хорватией уже в субботу, 7 июля на стадионе «Фишт».
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