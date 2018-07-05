В Сочи для игры с Хорватией прилетела сборная команда России

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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В Международный аэропорт Сочи вечером в четверг, 5 июля прилетела команда сборной России

Московский рейс приземлился на курорте в 18:10. Большой встречи в аэропорту не было, передает корреспондент Юга.ру с места событий. Спортсмены сели в автобус и уехали в отель Radisson Blu Paradise, где ранее жили сборные Уругвая и Португалии. Здесь приветствовать команду собрались около 70 фанатов.

В официальном твиттере национальной сборной тут же появились благодарность за теплый прием и множество фотографий и видео.

Отдельно футболисты отметили встречу в отеле.

В Сочи сборная России сыграет с Хорватией уже в субботу, 7 июля на стадионе «Фишт».

Сборная России Сочи Футбол ЧМ-2018

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