На матч 1/4 финала ЧМ в Сочи приедет президент Хорватии

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетит матч между сборными России и Хорватии, который состоится в Сочи

Грабар-Китарович примет приглашение Российской Федерации и будет присутствовать на четвертьфинальной встрече чемпионата мира по футболу, которая пройдет между сборными командами Хорватии и России в субботу, 7 июля 2018 года в Сочи, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на кабинет хорватского президента.



После победы сборной России над сборной Испании (4:3) президент Хорватии написала в своем твиттере: «Поздравляем Россию с отличной игрой! Увидимся в Сочи». Ранее глава государства уже присутсвовала на матче 1/8 финала в Нижнем Новгороде, где Хорватия обыграла Данию в серии пенальти.

Как сообщали Юга.ру, игра в 1/4 чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии состоится в 21:00 на стадионе «Фишт».