В Краснодаре в 2018 году отремонтируют 9 трамваев и троллейбусов

Краснодарский край

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В Краснодаре 5 апреля на пресс-конференции о развитии общественного городского транспорта рассказали о модернизации подвижного состава и ремонте путей

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В 2018 году планируется выполнить капитально-восстановительный ремонт девяти единиц подвижного состава — трамваев и троллейбусов. Кроме того, проведут работы на 4 км трамвайных путей.

Напомним, на брифинге объявили, что с 20 апреля в общественном транспорте Краснодара проезд подорожает до 26 рублей.

Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев отметил, что в новый тариф не заложены средства на покупку новых единиц подвижного состава. Он рассказал, что сейчас идет разработка программы модернизации предприятия и развития трамвайной сети в разные микрорайоны города.

Член правления «Союза транспортников Кубани» Иван Петров сообщил, что до конца года коммерческие предприятия планируют закупить 70 новых автобусов, а весь автопарк коммерческих перевозчиков дооснастят системами спутниковой навигации и валидаторами — электронными устройствами для взимания безналичной платы за проезд.

Как сообщали Юга.ру, на пресс-конференции рассказали о замене бумажных проездных для льготников электронными, а также о планах продлить трамвайные линии в четырех направлениях.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус
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