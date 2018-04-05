Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает до 26 рублей

С 20 апреля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара

Управление цен и тарифов администрации Краснодара пришло к выводу, что экономически обоснованный тариф на перевозку в автобусах, трамваях и троллейбусах — 26 рублей. Сейчас себестоимость перевозок в трамваях, троллейбусах и автобусах КТТУ составляет 24 рублей 61 копейку без учета средств на обеспечение финансовой устойчивости предприятия. Новая стоимость проезда позволит КТТУ работать с рентабельностью в 4,2%.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов 5 апреля на пресс-конференции заявил, что эта мера нужна для финансового оздоровления КТТУ и обеспечения стабильной работы и развития городского общественного транспорта. Он добавил, что тариф в 26 рублей будет введен для всех перевозчиков — как на транспорте МУП «КТТУ», так и на автобусных маршрутах коммерческих перевозчиков.

С принятием и внедрением нового тарифа существующие льготы на проезд в общественном транспорте будет сохранены — проезд по транспортной карте будет стоить 24 рубля, по карте школьника и студента — 12 рублей. На всех маршрутах вне зависимости от их принадлежности будут сохранены все ранее действовавшие льготы на проезд для отдельных категорий граждан — ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров и так далее.