В Тимашевском районе ураган повредил восемь автомобилей и кровли семи домов

В Тимашевске из-за сильного ветра с дождем оказались повалены деревья, повреждены крыши домов и возникли перебои с электроэнергией

Ураган прошел вечером 25 июня, длился около 30 минут и нанес существенные повреждения, сообщает пресс-служба администрации Тимашевского района.

По предварительным данным, пострадавших нет. Объекты жизнеобеспечения не пострадали. Рабочие зафиксировали 40 обрывов проводов. В администрацию поступило семь заявок о повреждении кровли. Уставлено, что также повреждены восемь легковых машин.

Сейчас идут восстановительные работы. Специалисты должны составить размер ущерба.