В Тимашевском районе ураган повредил восемь автомобилей и кровли семи домов

Краснодарский край

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В Тимашевске из-за сильного ветра с дождем оказались повалены деревья, повреждены крыши домов и возникли перебои с электроэнергией

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Ураган прошел вечером 25 июня, длился около 30 минут и нанес существенные повреждения, сообщает пресс-служба администрации Тимашевского района.

По предварительным данным, пострадавших нет. Объекты жизнеобеспечения не пострадали. Рабочие зафиксировали 40 обрывов проводов. В администрацию поступило семь заявок о повреждении кровли. Уставлено, что также повреждены восемь легковых машин.

Сейчас идут восстановительные работы. Специалисты должны составить размер ущерба.

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