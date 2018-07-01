На Кубани энергетики устраняют последствия сильного града

Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») в отдельных населенных пунктах Тимашевского, Брюховецкого, Кореновского и Павловского районов края продолжают восстанавливать электроснабжение, которое было частично нарушено из-за града 30 июня

По итогам ремонтных работ минувшей ночью значительная часть пострадавшего населения запитана. Сейчас отключенных соцобъектов нет. Всего в работах задействованы более 200 специалистов в составе 63 бригад «Кубаньэнерго» и 57 единиц специальной техники. Для оперативного подключения потребителей использовали 27 резервных источников энергоснабжения, сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики приступили к восстановительным работам сразу после поступления первых заявок от жителей. Работы на пострадавших объектах распределительной сети проводили всю ночь и продолжают сейчас. Специалисты обрабатывают отдельные заявки бытовых потребителей. Уточняется, что основная высоковольтная сеть не пострадала. Энергетики предпринимают необходимые меры для оперативного восстановления электроснабжения. Они взаимодействуют с региональным управлением МЧС, администрацией края и местными властями.

«Кубаньэнерго» направило в пострадавшие районы для ликвидации аварийных отключений дополнительный персонал и технику.

Гражданам напоминают о соблюдении правил электробезопасности. Запрещено подходить к оборванным проводам, производить самостоятельные работы на энергоустановках без участия специалистов-энергетиков.

Все вопросы можно уточнить по номеру горячей линии: 8 (800) 100-15-52.