В аэропорту Нижнего Новгорода 29 июня не загрузили в самолет багаж сборной команды Уругвая, которая направлялась в Сочи на матч чемпионата мира по футболу

Как рассказали «Интерфаксу» в аэропорту Сочи, на курорт из Нижнего Новгорода не долетели пять чемоданов.

Сочинские полицейские выяснили, что потерянный багаж с личными вещами и документами футболистов остался в камере хранения нижегородского аэропорта Стригино.

После того, как недостающие чемоданы нашли, их отправили в Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 30 июня в 21:00 на арене «Фишта» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Уругвая.

Оракул из сочинского морского зоопарка выдра Гарри предсказал португальцам победу над южноамериканской командой.