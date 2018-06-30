Багаж сборной Уругвая потерялся по пути на матч ЧМ в Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В аэропорту Нижнего Новгорода 29 июня не загрузили в самолет багаж сборной команды Уругвая, которая направлялась в Сочи на матч чемпионата мира по футболу 

Как рассказали «Интерфаксу» в аэропорту Сочи, на курорт из Нижнего Новгорода не долетели пять чемоданов.

Сочинские полицейские выяснили, что потерянный багаж с личными вещами и документами футболистов остался в камере хранения нижегородского аэропорта Стригино.

После того, как недостающие чемоданы нашли, их отправили в Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 30 июня в 21:00 на арене «Фишта» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Уругвая.

Оракул из сочинского морского зоопарка выдра Гарри предсказал португальцам победу над южноамериканской командой.

Авиация Происшествия Сочи ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Багаж сборной Уругвая потерялся по пути на матч ЧМ в Сочи
В Анапе закрыли детский лагерь из-за загрязнения питьевой воды
В горах Приэльбрусья ищут упавшего в реку туриста
Путин утвердил план по борьбе с коррупцией дол 2020 года 
В Сочи в ДТП с автобусом погибли иностранец и водитель такси
Выдра Гарри предрек победу Португалии над Уругваем в матче ЧМ в Сочи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале