В Крыму на три недели продлили запрет на прогулки в лесу
Крым Оксана Васильченко
В Крыму в связи с жарой до 20 июля продлили запрет на посещение лесов
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В постановлении, опубликованном на сайте правительства Крыма, говорится, что с 29 июня необходимо ограничить посещение лесов на 21 день. Разрешен сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам.
В документе указано, что запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ. Ограничена заготовка дров в лесах.
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Как сообщали Юга.ру, в Крыму с 8 июня временно запретили ходить в лес из-за возможных пожаров.
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