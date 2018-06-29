В Крыму на три недели продлили запрет на прогулки в лесу

В Крыму в связи с жарой до 20 июля продлили запрет на посещение лесов

В постановлении, опубликованном на сайте правительства Крыма, говорится, что с 29 июня необходимо ограничить посещение лесов на 21 день. Разрешен сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам.

В документе указано, что запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ. Ограничена заготовка дров в лесах.