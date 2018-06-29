В Карачаево-Черкесии из-за жары запретили проводить массовые мероприятия для детей

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесии опубликовало рекомендации для граждан, которым необходимо следовать в жаркую погоду

В ведомстве заявили, что необходимо исключить проведение массовых мероприятий для детей на открытом пространстве. Следует запретить проведение слетов и соревнований.

Граждан просят как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток. Необходимо плотно закрывать окна и двери. При отсутствии герметичности окон и дверей нужно сделать завесы из влажной ткани. При использовании вентиляторов и кондиционеров не допускать переохлаждений. В помещениях рекомендуют каждый день проводить влажную уборку.

Также гражданам следует ограничить физические нагрузки. При выборе одежды лучше отдавать предпочтение натуральным тканям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии.