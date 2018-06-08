В Крыму из-за пожароопасности ввели запрет на прогулки в лесах

В Крыму с 8 июня временно запретили ходить в лес из-за возможных пожаров

По данным МЧС, во многих регионах Крыма уже установили пятый класс пожароопасности. В целях безопасности лес нельзя будет посещать три недели. Исключением является сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, достопримечательностей в границах особо охраняемых природных территорий.

Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов. Гражданам ограничили въезд в лес машин, за исключением транспорта спецназначения. Ограничена заготовка дров в лесах.

Для контроля организуют патрулирование, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.