Во Франции сняли обвинения с сенатора от Дагестана Керимова

Французские правоохранительные органы сняли с члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова все обвинения

Ранее его обвиняли в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции.

Ожидается, что в ближайшее время Керимову отдадут паспорт и вернут залог, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как сообщали Юга.ру, 20 ноября российского сенатора задержали в аэропорту Ниццы. Французские власти заподозрили Сулеймана Керимова в недоплате налогов на 400 млн евро за счет занижения стоимости недвижимости на Лазурном Берегу.

По решению суда Ниццы Керимов находится под подпиской о невыезде и должен регулярно отмечаться в местной полиции. Сенатор заплатил залог 40 млн евро, чтобы остаться на свободе.

В январе Керимов прилетал в Россию на три дня, указав причиной поездки болезнь родственника — брата или сводного брата. Во время визита он встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, после чего верхняя палата парламента распространила заявление о том, что Керимов «считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений». В феврале Керимов во второй раз получил разрешение посетить Россию.