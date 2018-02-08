Франция разрешила Керимову посетить Россию «по личным причинам». Возможно, чтобы купить банк «Возрождение»
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, который находится во Франции под подпиской о невыезде, во второй раз получил разрешение посетить Россию
Об этом сообщает РБК со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Претра.
Керимов объяснил необходимость посетить Россию «личными и семейными причинами». Визит продлится несколько дней, и до конца недели сенатор вернется в Ниццу.
По данным агентства Reuters, Сулейман Керимов ведет переговоры с бывшим сенатором от Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Ананьевым и его братом Алексеем о покупке их доли в банке «Возрождение», но договор еще не подписан.
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Как сообщали Юга.ру, 20 ноября российского сенатора задержали в аэропорту Ниццы. Французские власти заподозрили Сулеймана Керимова в недоплате налогов на 400 млн евро за счет занижения стоимости недвижимости на Лазурном Берегу.
По решению суда Ниццы Керимов находится под подпиской о невыезде и должен регулярно отмечаться в местной полиции. Сенатор заплатил залог 40 млн евро, чтобы остаться на свободе.
В январе Керимов прилетал в Россию на три дня, указав причиной поездки болезнь родственника — брата или сводного брата. Во время визита он встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, после чего верхняя палата парламента распространила заявление о том, что Керимов «считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений».
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