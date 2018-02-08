Франция разрешила Керимову посетить Россию «по личным причинам». Возможно, чтобы купить банк «Возрождение»

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, который находится во Франции под подпиской о невыезде, во второй раз получил разрешение посетить Россию

По данным агентства Reuters , Сулейман Керимов ведет переговоры с бывшим сенатором от Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Ананьевым и его братом Алексеем о покупке их доли в банке «Возрождение», но договор еще не подписан.

Керимов объяснил необходимость посетить Россию «личными и семейными причинами». Визит продлится несколько дней, и до конца недели сенатор вернется в Ниццу.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Претра.

Как сообщали Юга.ру, 20 ноября российского сенатора задержали в аэропорту Ниццы. Французские власти заподозрили Сулеймана Керимова в недоплате налогов на 400 млн евро за счет занижения стоимости недвижимости на Лазурном Берегу.

По решению суда Ниццы Керимов находится под подпиской о невыезде и должен регулярно отмечаться в местной полиции. Сенатор заплатил залог 40 млн евро, чтобы остаться на свободе.

В январе Керимов прилетал в Россию на три дня, указав причиной поездки болезнь родственника — брата или сводного брата. Во время визита он встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, после чего верхняя палата парламента распространила заявление о том, что Керимов «считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений».