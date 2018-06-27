В Краснодаре часть тротуара по Офицерской закроют из-за ремонта путепровода

С 27 июня по 7 июля в связи ремонтными работами будет закрыто движение пешеходов по тротуару с северной стороны путепровода по ул. Офицерской

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что в рамках капремонта путепровода через железную дорогу будут также отремонтированы пешеходные участки.

«Их планируется обновить в ходе работ, заменить перильное ограждение. Для безопасности пешеходов тротуар будет поочередно закрываться: сначала с северной стороны, затем — с южной», — уточнил глава департамента Владимир Архипов.

На время работ на северной стороне мост можно будет перейти по тротуару с южной стороны. Для пешеходов разработана временная схема движения.

«Краснодарцы смогут пересечь путепровод по временной схеме, используя для этого четыре подземных перехода, расположенные поблизости», — добавил Архипов.