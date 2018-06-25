На улице Зиповской в Краснодаре введут постоянный поворот на Ростовское шоссе

В Краснодаре с 1 июля начнет действовать новая схема движения на пересечении улицы Зиповской и Ростовского шоссе

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что с 1 июня введут постоянный поворот с Зиповской на Ростовское шоссе, машины будут двигаться по трем полосам.

«Крайняя правая полоса будет предназначена для постоянного поворота направо. По средней и крайней левой полосам регулируемое движение будет осуществляться налево — на Ростовское шоссе в сторону улицы Офицерской. Такое изменение позволит увеличить пропускную способность перекрестка Зиповской и Ростовского шоссе и снизить на нем заторовые ситуации», — объяснил Архипов.

К 1 июля дорожники установят дорожные знаки, соответствующие новой схеме проезда, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в конце апреля начались работы по реконструкции Зиповского кольца в Т-образный перекресток. В начале июня на пересечении улицы Офицерской и Ростовского шоссе изменили схему движения, что вызвало десятибалльные пробки. После этого мэр Краснодара Евгений Первышов поручил ускорить ремонт путепровода на улице Офиценрской, и подрядчик перешел на круглосуточный режим работы.