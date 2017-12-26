Во время ремонта улицы Тургенева в Краснодаре нашли «саркофаг»

Краснодарский край

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  • © Фото из аккаунта facebook.com/vladimir.verbitskiy
  • © Фото из аккаунта facebook.com/vladimir.verbitskiy

В Краснодаре на месте ремонта улицы Тургенева в районе Бабушкина нашли бетонный «саркофаг», которым замуровали коллектор

Об этом рассказал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий в своем фейсбуке.

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Толщина бетонного покрытия местами составляет 40 см. Его нельзя снять большим промышленным молотом, так как проходящая под ним труба лопнет и ее содержимое потечет наружу. Поэтому рабочие снимают бетон ручными отбойниками сантиметр за сантиметром. В итоге уходит около 5 кубов в день.

«Этот "саркофаг" — неожиданное техническое решение. Наши строители были удивлены найти его здесь, тем более ни на одной схеме нет каких-либо отметок. По сути, старый коллектор, который дал течь, решили не менять, а просто залили слоем бетона. Решение спорное: видимо, работали в рамках имеющихся возможностей, а тянуть с ремонтом было нельзя», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов.

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По словам главы города, находка внесла корректировки в план работ, но специалисты должны наверстать отставание. Снятие «саркофага» не повлияет на сроки окончания капремонта.

Как сообщали Юга.ру, 9 октября начался капитальный ремонт улицы Тургенева. Ее будут перекрывать поэтапно. Полностью работы планируется завершить к 15 апреля 2018 года.

Владимир Вербицкий Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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