Во время ремонта улицы Тургенева в Краснодаре нашли «саркофаг»

В Краснодаре на месте ремонта улицы Тургенева в районе Бабушкина нашли бетонный «саркофаг», которым замуровали коллектор

Толщина бетонного покрытия местами составляет 40 см. Его нельзя снять большим промышленным молотом, так как проходящая под ним труба лопнет и ее содержимое потечет наружу. Поэтому рабочие снимают бетон ручными отбойниками сантиметр за сантиметром. В итоге уходит около 5 кубов в день.

«Этот "саркофаг" — неожиданное техническое решение. Наши строители были удивлены найти его здесь, тем более ни на одной схеме нет каких-либо отметок. По сути, старый коллектор, который дал течь, решили не менять, а просто залили слоем бетона. Решение спорное: видимо, работали в рамках имеющихся возможностей, а тянуть с ремонтом было нельзя», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов.