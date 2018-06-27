Египет обвинил Чечню в провале сборной на чемпионате мира

Комитет по делам молодежи и спорта парламента Египта назвал причиной провала футбольной сборной на чемпионате мира размещение команды на тренировочной базе в Чечне

В арабской республике создали спецкомиссию, которая расследует обстоятельства неудачного выступления сборной и проверит деятельность Футбольной ассоциации Египта.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

В парламенте Египта сочли ошибкой решение выбрать Грозный базой размещения команды. Депутаты выразили недовольство тем, что на базе не соблюдался режим, там находились актеры, актрисы и бизнесмены.

Комиссия расследует «несанкционированное использование имиджа» нападающего сборной Мохаммеда Салаха, передает RT. Парламентарии акцентировали, что главе Чечни Рамзану Кадырову не стоило отвлекать форварда и присваивать ему звание почетного гражданина республики.

«Ассоциации следовало проявить деликатность и не вмешивать в это Салаха», — считают депутаты.

Как сообщали Юга.ру, 22 июня Рамзан Кадыров присвоил Салаху звание «Почетный гражданин Чеченской Республики». После этого иностранные СМИ написали, что футболист хочет покинуть сборную Египта, так как не хочет участвовать в создании чьего-либо политического образа.