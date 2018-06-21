В честь Смолова назвали главного героя футбольной рок-оперы

В «Живом театре» Екатеринбурга 23 июня представят футбольную рок-оперу «Федя и Вика в стране Футболии»

Мюзикл покажут в рамках развлекательной программы чемпионата мира по футболу. Автором постановки выступил бывший лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин. «Мы соединили футбол и театр. Мы поставили первый футбольный мюзикл, его название — "Федя и Вика в стране Футболии"», — рассказал он. Пантыкин объяснил выбор имен главных персонажей рок-оперы — Феди и Вики Трещетки. «Имя Федя было выбрано неслучайно, ведь один из форвардов нашей сборной — Федор Смолов. Вика — Виктория, что означает победа, — его подруга», — сказал создатель мюзикла.

По сюжету Федя попадает в страну Футболию и становится капитаном команды «Русиполие», которая противостоит команде «Бразиморие», возглавляемой Шулехой — это отсылка к талисману бразильского ЧМ-2014 броненосцу Фулеко. Рок-опера обращена к детям и их родителям, ее девизом стала тема преодоления себя, передает ТАСС. «Главная тема — преодолей себя, хватит лежать на диване, давайте бегать, прыгать, играть в футбол. Преодолей себя — и тогда ты сможешь преодолеть любого соперника», — пояснил Пантыкин. Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить до 15 июля в 11 российских городах.