В честь Смолова назвали главного героя футбольной рок-оперы
В «Живом театре» Екатеринбурга 23 июня представят футбольную рок-оперу «Федя и Вика в стране Футболии»
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Мюзикл покажут в рамках развлекательной программы чемпионата мира по футболу. Автором постановки выступил бывший лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин.
«Мы соединили футбол и театр. Мы поставили первый футбольный мюзикл, его название — "Федя и Вика в стране Футболии"», — рассказал он.
Пантыкин объяснил выбор имен главных персонажей рок-оперы — Феди и Вики Трещетки.
«Имя Федя было выбрано неслучайно, ведь один из форвардов нашей сборной — Федор Смолов. Вика — Виктория, что означает победа, — его подруга», — сказал создатель мюзикла.
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По сюжету Федя попадает в страну Футболию и становится капитаном команды «Русиполие», которая противостоит команде «Бразиморие», возглавляемой Шулехой — это отсылка к талисману бразильского ЧМ-2014 броненосцу Фулеко.
Рок-опера обращена к детям и их родителям, ее девизом стала тема преодоления себя, передает ТАСС.
«Главная тема — преодолей себя, хватит лежать на диване, давайте бегать, прыгать, играть в футбол. Преодолей себя — и тогда ты сможешь преодолеть любого соперника», — пояснил Пантыкин.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить до 15 июля в 11 российских городах.
Сборная России обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира, одержав победу над Саудовской Аравией и Египтом и отправив в ворота соперников восемь мячей. Федор Смолов не забил ни одного гола.
В третьем, заключительном матче группового этапа команда Черчесова 25 июня в Самаре сыграет со сборной Уругвая.
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