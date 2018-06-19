Самолет Саудовской Аравии загорелся во время полета. В сборной назвали это небольшим инцидентом
Самолет с футболистами сборной Саудовской Аравии ночью 18 июня загорелся в полете по пути из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира
В воздухе загорелся один из двигателей, передает RT со ссылкой на британское издание The Mirror.
فيديو لتصوير لحظة إشتعال النار في جناح الطائرة .. pic.twitter.com/vqquyDQI5V— اخبار كرة القدم (@Nsports24) June 18, 2018
Несмотря на возгорание, судно успешно приземлилось в аэропорту Платов. В официальном аккаунте сборной в твиттере опровергли слухи о пожаре, сообщив, что произошел «лишь небольшой инцидент» — незначительная техническая неисправность в двигателе, в результате которой никто не пострадал.
�� | ÐšÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ€Ð¸Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÑÑ-ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð±Ñ‹— Ð¡Ð±Ð¾Ñ€Ð½Ð°Ñ ÐšÐ¡Ð Ð¿Ð¾ Ñ„ÑƒÑ‚Ð±Ð¾Ð»Ñƒ (@SaudiNT_RU) June 18, 2018
Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ñ„ÑƒÑ‚Ð±Ð¾Ð»Ð° ÐšÐ¡Ð Ð·Ð°ÑÐ²Ð»ÑÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð´ÐµÐ»ÐµÐ³Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÑÐ±Ð¾Ñ€Ð½Ð¾Ð¹ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð½Ð¾ Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð»Ð°ÑÑŒ Ð´Ð¾ Ð Ð¾ÑÑ‚Ð¾Ð²Ð°-Ð½Ð°-Ð”Ð¾Ð½Ñƒ, Ð³Ð´Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð¸Ð³Ñ€Ð° ÑÐ¾ ÑÐ±Ð¾Ñ€Ð½Ð¾Ð¹ Ð£Ñ€ÑƒÐ³Ð²Ð°Ñ. Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð³Ð°ÐµÑ‚ ÑÐ»ÑƒÑ…Ð¸ Ð¾ ÑÐ»ÑƒÑ‡Ð¸Ð²ÑˆÐµÐ¼ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ðµ Ð¸ ÑÐ¾Ð¾Ð±Ñ‰Ð°ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð¾ÑˆÑ‘Ð» Ð»Ð¸ÑˆÑŒ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹ Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚. pic.twitter.com/h3EzJwrtin
В Федерации футбола КСА отметили, что судно, на котором летела сборная, не принадлежит авиалиниям Саудовской Аравии — он, как и самолеты других сборных, застрахован оргкомиссией Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
«При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшимся выбросом пламени из реактивного сопла двигателя», — прокомментировали в пресс-службе Росавиации.
На приборной панели членов экипажа не произошло изменений в работе двигателя, которые требовали бы его отключения. Аварийной посадки не было, безопасности полета ничего не угрожало, однако в Росавиации заявили, что проведут расследование этого инцидента.
Авиакомпания «Россия», которой принадлежит судно, предварительной причиной инцидента назвали попадание птицы в двигатель при заходе самолета на посадку.
Матч 2-го тура группового этапа между сборными Саудовской Аравии и Уругвая состоится 20 июня на «Ростов-Арене», стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Как сообщали Юга.ру, в первом матче Саудовская Аравия потерпела разгромное поражение от сборной России. После этого СМИ написали, что арабских спортсменов накажут за проигрыш, однако в Федерации футбола Саудовской Аравии опровергли эту информацию.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.