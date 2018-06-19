Самолет Саудовской Аравии загорелся во время полета. В сборной назвали это небольшим инцидентом

Самолет с футболистами сборной Саудовской Аравии ночью 18 июня загорелся в полете по пути из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира

В воздухе загорелся один из двигателей, передает RT со ссылкой на британское издание The Mirror.

فيديو لتصوير لحظة إشتعال النار في جناح الطائرة .. pic.twitter.com/vqquyDQI5V — اخبار كرة القدم (@Nsports24) June 18, 2018

Несмотря на возгорание, судно успешно приземлилось в аэропорту Платов. В официальном аккаунте сборной в твиттере опровергли слухи о пожаре, сообщив, что произошел «лишь небольшой инцидент» — незначительная техническая неисправность в двигателе, в результате которой никто не пострадал.

В Федерации футбола КСА отметили, что судно, на котором летела сборная, не принадлежит авиалиниям Саудовской Аравии — он, как и самолеты других сборных, застрахован оргкомиссией Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). «При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшимся выбросом пламени из реактивного сопла двигателя», — прокомментировали в пресс-службе Росавиации.