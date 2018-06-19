Самолет Саудовской Аравии загорелся во время полета. В сборной назвали это небольшим инцидентом

Ростовская область

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Самолет с футболистами сборной Саудовской Аравии ночью 18 июня загорелся в полете по пути из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира

В воздухе загорелся один из двигателей, передает RT со ссылкой на британское издание The Mirror.

Несмотря на возгорание, судно успешно приземлилось в аэропорту Платов. В официальном аккаунте сборной в твиттере опровергли слухи о пожаре, сообщив, что произошел «лишь небольшой инцидент» — незначительная техническая неисправность в двигателе, в результате которой никто не пострадал.

В Федерации футбола КСА отметили, что судно, на котором летела сборная, не принадлежит авиалиниям Саудовской Аравии — он, как и самолеты других сборных, застрахован оргкомиссией Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

«При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшимся выбросом пламени из реактивного сопла двигателя», — прокомментировали в пресс-службе Росавиации.

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На приборной панели членов экипажа не произошло изменений в работе двигателя, которые требовали бы его отключения. Аварийной посадки не было, безопасности полета ничего не угрожало, однако в Росавиации заявили, что проведут расследование этого инцидента.

Авиакомпания «Россия», которой принадлежит судно, предварительной причиной инцидента назвали попадание птицы в двигатель при заходе самолета на посадку.

Матч 2-го тура группового этапа между сборными Саудовской Аравии и Уругвая состоится 20 июня на «Ростов-Арене», стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Как сообщали Юга.ру, в первом матче Саудовская Аравия потерпела разгромное поражение от сборной России. После этого СМИ написали, что арабских спортсменов накажут за проигрыш, однако в Федерации футбола Саудовской Аравии опровергли эту информацию.

Авиакатастрофы Авиация Безопасность Футбол ЧМ-2018

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