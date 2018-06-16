Футболист сборной Польши упал в сочинском дельфинарии. Но все хорошо

Футболист сборной Польши Аркадиуш Милик избежал травм после падения в сочинском дельфинарии

Портал Football Italia рассказал, что Милик получил ушиб руки после того, как поскользнулся. Пресс-атташе польской команды Якуб Квятковски опроверг эту информацию и рассказал, что с футболистом ничего страшного не произошло.

Милик является нападающим итальянского клуба «Наполи». В минувшем сезоне он провел 17 матчей в составе команды, пишет ТАСС.