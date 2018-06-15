Футболистов сборной Саудовской Аравии не станут наказывать за проигрыш России на ЧМ

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Футбольная федерация Саудовской Аравии опровергла информацию о наказании игроков после поражения от России в матче ЧМ-2018

Как сообщали Юга.ру, 14 июня в стартовом матче мундиаля сборная России одержала победу над командой Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0.

После этого в арабских СМИ появилась информация о планируемых дисциплинарных взысканиях в отношении игроков. Издания сообщали, что глава саудовской федерации футбола Адель Иззат назвал совершенно неудовлетворительным результат встречи и якобы заявил, что наказание в первую очередь получат вратарь Абдулла Аль-Маюф, защитник Омар Хаусауи и нападающий Мохаммад Аль-Сахлауи.

Сегодня в федерации заявили, что слова Иззата были неверно интерпретированы журналистами.

«Саудовский телеканал "Аль-Арабия" ввел в заблуждение общественность, написав, будто глава Федерации футбола Саудовской Аравии обвинил нескольких игроков сборной в поражении в матче с российской командой, чем унизил одних футболистов перед другими. Но поражение в игре — это показатель уровня всей сборной. Команда будет работать над своими ошибками в ближайшее время, чтобы продемонстрировать достойный уровень игры в последующих матчах турнира», — цитирует «Чемпионат» заявление пресс-службы организации.

В следующей встрече на ЧМ Саудовская Аравия сыграет против Уругвая 20 июня.

Футбол ЧМ-2018

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