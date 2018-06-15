Футболистов Саудовской Аравии накажут за проигрыш сборной России на ЧМ

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Футболисты сборной Саудовской Аравии подвергнутся дисциплинарным взысканиям за проигрыш в стартовом матче ЧМ в Москве

Глава саудовской федерации футбола Адель Иззат рассказал, что команда показала совершенно неудовлетворительный результат, он не соответствует уровню подготовки спортсменов. По словам чиновника, в первую очередь наказание получат вратарь Абдулла Аль-Маюф, защитник Омар Хаусауи и нападающий Мохаммад Аль-Сахлауи, пишет «Медуза».