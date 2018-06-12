ФК «Кубань» переименуют в «Екатеринодар» — «Матч ТВ»

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Кубань» собираются переименовать в «Екатеринодар»

По данным телеканала «Матч ТВ», ранее планировалось, что «Кубань» переименуют в «Урожай». Новый клуб заявится в зону «Юг», его возглавит экс-тренер Евгений Калешин. Вероятно, за «Екатеринодар» будут выступать некоторые его подопечные.

Перед «Екатеринодаром» поставят задачу выхода в ФНЛ.

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Как сообщали Юга.ру, комиссия Российского футбольного союза отказала «Кубани» в выдаче лицензии на участие в первенстве ФНЛ сезона-2018/19 из-за отсутствия финансовых гарантий. Руководство ФК не стало подавать апелляцию из-за больших долгов, которые продолжают всплывать с 2012-2015 годов.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, что «Кубань» продолжит существование, но команда на время изменит название, так как по регламенту РФС клуб не может использовать предыдущее название в течение двух лет. До 14 июня клубу нужно подать в РФС заявку на участие в чемпионате ПФЛ. Название и эмблема клуба временно изменятся, а цвета останутся прежними. 

ФК «Кубань» Футбол

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