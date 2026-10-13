В парке «Краснодар» открыли каскадный фонтан из десяти ступеней. Как его найти?

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала парка «Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала парка «Краснодар»

В парке «Краснодар» появился каскадный фонтан «10 ступеней» с местами для отдыха и цветущими деревьями

10 октября телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил об открытии новой локации — каскадного фонтана «10 ступеней». 

Напомним, о строительстве объекта стало известно в сентябре. Однако тогда официально не сообщили, когда будет открыта локация. 

Гигантский круг из металла:

Фонтан состоит из десяти разноуровневых ступеней, с которых стекает вода. Внутри локации есть круглые лавочки для отдыха, а также много кустарников и деревьев в больших кадках — османтусов, которые сейчас цветут.

Османтусы — вечнозеленые небольшие деревья семейства Маслиновые. Период цветения зависит от вида, но некоторые сорта могут цвести круглый год. Цветки растений пахнут абрикосом, персиком и медом.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала парка «Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала парка «Краснодар»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала парка «Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала парка «Краснодар»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала парка «Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала парка «Краснодар»

Известно, что фонтан находится рядом с «Лесным озером», «Гротом» и стадионом академии ФК «Краснодар».

Как писали Юга.ру, парк «Краснодар» этим летом принял в 2 раза больше гостей.

Благоустройство Город Краснодар отдых парк «Краснодар» Парки Развлечения фонтаны

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В парке «Краснодар» открыли каскадный фонтан из десяти ступеней. Как его найти?

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