В парке «Краснодар» открыли каскадный фонтан из десяти ступеней. Как его найти?

В парке «Краснодар» появился каскадный фонтан «10 ступеней» с местами для отдыха и цветущими деревьями

Напомним, о строительстве объекта стало известно в сентябре. Однако тогда официально не сообщили, когда будет открыта локация.

Фонтан состоит из десяти разноуровневых ступеней, с которых стекает вода. Внутри локации есть круглые лавочки для отдыха, а также много кустарников и деревьев в больших кадках — османтусов, которые сейчас цветут.

Османтусы — вечнозеленые небольшие деревья семейства Маслиновые. Период цветения зависит от вида, но некоторые сорта могут цвести круглый год. Цветки растений пахнут абрикосом, персиком и медом.