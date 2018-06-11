Нурмагомедов в следующем поединке поборется с Макгрегором

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов в следующем бою встретится с ирландцем Конором Макгрегором

Изначально на проведение поединка Нурмагомедова и Макгрегора претендовали Нью-Йорк и Лас-Вегас. Ранее стало известно, что UFC рассматривает несколько городов России для проведения турниров в 2019-2020 годах, передает RT. Глава UFC заявил, что шансов на то, что встреча между дагестанцем и ирландцем пройдет в сентябре в Москве, нет.

«Думаю, у Хабиба будет отличный бой с Конором. Это тот бой, который должен состояться. Пока мы посмотрим, как пройдет это шоу и разработаем долгосрочную стратегию для нашей работы в России. Я знаю, кто возглавит турнир, но пока не могу сказать этого», — рассказал Уайт в интервью, опубликованном на канале UFC в YouTube.

Дана Уайт добавил, что пока не общался с Макгрегором, но планирует встретиться с ним и обсудить предстоящий поединок с Нурмагомедорвым до того, как ирландский боец предстанет перед судом 14 июня.

Предположительно, бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится в октябре.