В Краснодаре проблемная многоэтажка на улице Гаражной получила разрешение на ввод в эксплуатацию

В Краснодаре многоквартирный дом на улице Гаражной, 79/1 получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Такое решение приняли на заседании градостроительного совета. Дом имеет 25 этажей и рассчитан на 98 квартир. Проектом предусмотрены встроенные помещения и подземная парковка. Разрешение на строительство выдал городской департамент архитектуры и градостроительства в декабре 2013 года. Застройщиком является строительно-инвестиционная компания «Градъ». Завершить строительство дома должны были к июню 2016 года. Однако работы были приостановлены.

Дом уже полностью достроен. Работы завершили силами застройщика, который нашел недостающее финансирование.

«За пять месяцев в Краснодаре в эксплуатацию ввели девять проблемных домов, общее число квартир в которых превышает 1,5 тыс. Объем работы еще колоссальный, но важно, что мы поступательно разбирали и решаем вопросы по каждому дому, где есть серьезное отставание в строительстве», — сказал вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий.

В прошлом году в Краснодаре сдали 15 проблемных многоквартирных домов. Дольщики получили более 5 тыс. квартир. В 2016 году завершили 17 долгостроев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.