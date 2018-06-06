В Краснодаре проблемная многоэтажка на улице Гаражной получила разрешение на ввод в эксплуатацию
В Краснодаре многоквартирный дом на улице Гаражной, 79/1 получил разрешение на ввод в эксплуатацию
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Такое решение приняли на заседании градостроительного совета. Дом имеет 25 этажей и рассчитан на 98 квартир. Проектом предусмотрены встроенные помещения и подземная парковка. Разрешение на строительство выдал городской департамент архитектуры и градостроительства в декабре 2013 года. Застройщиком является строительно-инвестиционная компания «Градъ». Завершить строительство дома должны были к июню 2016 года. Однако работы были приостановлены.
Дом уже полностью достроен. Работы завершили силами застройщика, который нашел недостающее финансирование.
«За пять месяцев в Краснодаре в эксплуатацию ввели девять проблемных домов, общее число квартир в которых превышает 1,5 тыс. Объем работы еще колоссальный, но важно, что мы поступательно разбирали и решаем вопросы по каждому дому, где есть серьезное отставание в строительстве», — сказал вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий.
В прошлом году в Краснодаре сдали 15 проблемных многоквартирных домов. Дольщики получили более 5 тыс. квартир. В 2016 году завершили 17 долгостроев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре жилые комплексы «Соло» на улице Селезнева, 2/3 и «Оазис» на Клубной, 11 в мае получили разрешение на ввод в эксплуатацию.
В сентябре 2017-го стало известно, что в Краснодарском крае зарегистрировано больше всего в России обманутых дольщиков. Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил в декабре 2017 года, что в крае застройщики обманули дольщиков почти на 2 млрд рублей.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в октябре прошлого года выступил с инициативой создать в структуре регионального ГУВД спецподразделение по расследованию преступлений в сфере жилищного строительства.
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