На Кубани застройщики обманули дольщиков почти на 2 млрд рублей

В Краснодарском крае выявили нецелевое расходование средств дольщиков почти на 2 миллиарда рублей

Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Алексеенко на совещании об итогах работы органов исполнительной власти региона за 2017 год.

По его словам, край занимает второе место в стране по вводу жилья, всего введено 3,8 млн кв. метров. Лидеры в этом направлении — Краснодар, Туапсинский район и Анапа. При этом в регионе остро стоит вопрос обманутых дольщиков. Алексеенко подчеркнул, что удалось не допустить разрастания проблемы.

«Благодаря активной работе было выявлено нецелевое расходование средств дольщиков — порядка 1883 млн рублей, из них 600 млн — восстановлены, — сообщил вице-губернатор. — Будущий год будет переломным. Основные усилия направлены на уменьшение числа проблемных объектов. Также мы планируем создать двухуровневую градостроительную политику, которая объединит все системы обеспечения градостроительной деятельности края. Наша задача — сформировать единый архитектурный облик всех населенных пунктов».