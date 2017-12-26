На Кубани застройщики обманули дольщиков почти на 2 млрд рублей
В Краснодарском крае выявили нецелевое расходование средств дольщиков почти на 2 миллиарда рублей
Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Алексеенко на совещании об итогах работы органов исполнительной власти региона за 2017 год.
По его словам, край занимает второе место в стране по вводу жилья, всего введено 3,8 млн кв. метров. Лидеры в этом направлении — Краснодар, Туапсинский район и Анапа. При этом в регионе остро стоит вопрос обманутых дольщиков. Алексеенко подчеркнул, что удалось не допустить разрастания проблемы.
«Благодаря активной работе было выявлено нецелевое расходование средств дольщиков — порядка 1883 млн рублей, из них 600 млн — восстановлены, — сообщил вице-губернатор. — Будущий год будет переломным. Основные усилия направлены на уменьшение числа проблемных объектов. Также мы планируем создать двухуровневую градостроительную политику, которая объединит все системы обеспечения градостроительной деятельности края. Наша задача — сформировать единый архитектурный облик всех населенных пунктов».
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Губернатор Вениамин Кондратьев в свою очередь напомнил, что в муниципалитета края будет созданы межведомственные рабочие группы по защите прав дольщиков с участием прокуроров городов и районов, начальников полиции.
«Ни в одном субъекте такой меры нет. Мы первые в этом вопросе, который находится на серьезном контроле у прокурора. Такие группы появятся в каждом муниципалитете Кубани. Уверен, это позволит быть нам более эффективными и результативными», — добавил Кондратьев.
Как сообщали Юга.ру, по данным властей Кубани, в настоящее время из всех строящихся в крае многоквартирных домов 36% — проблемные. 45% работающих застройщиков допускают нарушения обязательств перед дольщиками, прежде всего — в части соблюдения сроков завершения и ввода в строй своих объектов.
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