В Краснодаре два долгостроя получили разрешения на ввод в эксплуатацию

В Краснодаре жилые комплексы «Соло» на улице Селезнева, 2/3 и «Оазис» на Клубной, 11 получили разрешение на ввод в эксплуатацию

Разрешение выдали после заседания городского градостроительного совета.

«Ввод в эксплуатацию каждого многоквартирного дома, где серьезно просрочены сроки возведения, — большое событие и для семей, которые ждали жилья, и для города. Это еще один шаг в решении проблем недостроенных домов», — сказал мэр Евгений Первышов.

ЖК «Соло» представляет собой 17-этажный дом со встроенными помещениями и подземной автомобильной парковкой. Разрешение на строительство выдал департамент архитектуры и градостроительства в 2015 году. В это же году разрешение на возведение получил и ЖК «Оазис». Эти жилые комплексы должны были построить до конца 2016 года. Однако строительство было приостановлено. Сейчас застройщики завершили все работы на объектах.

В Краснодаре в прошлом году сдали 19 проблемных многоэтажек. Дольщики долгостроев получили более 5 тыс. квартир. В 2016 году ввели в эксплуатацию 15 проблемных домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.