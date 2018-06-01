В России собираются запретить продажу недостроенного жилья

Газета «Ведомости» сообщила, что в России с 2020 года могут запретить продажу недостроенного жилья

Президент России Владимир Путин 30 мая провел совещание с правительственными чиновниками и девелоперами, на котором обсуждали закон о долевом строительстве.

Застройщики хотели добиться смягчения требований, а «получилось наоборот». По словам источника «Ведомостей», позиция путина — уход от долевого строительства.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года президент подписал закон, который будет регулировать деятельность компенсационного фонда долевого строительства. Кроме того, были приняты поправки в закон о долевом строительстве, согласно которым с лета 2019 года застройщик сможет получить деньги за проданное жилье только после сдачи квартиры в эксплуатацию покупателю. До этого деньги должны лежать в банке на специальном счете, к которому не будет доступа ни у продавца, ни у покупателя. Девелоперы должны финансировать строительство за свои средства или за счет кредита.

По закону долевое строительство в стране прекратят с 1 июля 2019 года, однако Путин потребовал сделать это раньше — «чуть ли не в этом году». При этом продажу недостроенного жилья могут запретить через два года.

Власти задумались об ужесточении законодательства из-за проблем крупного подмосковного застройщика Urban Group, которому приостановили регистрацию договоров о долевом строительстве, а на недостроенные объекты ищут инвесторов.