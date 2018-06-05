В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ-2018

Вице-спикер Госдумы РФ и член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил сделать выходными дни, когда сборная России будет играть на чемпионате мира по футболу

Парламентарий написал в своем твиттере , что собирается направить в комитет Госдумы по труду предложение сделать выходными дни матчей с участием российской сборной на мундиале.

Чемпионат мира по футболу это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет ГД по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сб России

На вопрос журналиста «Спорт-Экспресса» о том, реально ли принять такую норму меньше чем за десять дней до старта турнира, Лебедев объяснил, что это не законодательная норма и дни матчей может сделать выходными председатель Правительства Дмитрий Медведев.

«Я предлагаю сделать выходными для всех госслужащих и чиновников три дня, когда выступает сборная России. Соответственно здесь не требуется много времени, чтобы принять эту норму. Нужна только политическая воля», — считает политик.

При этом сам парламентарий сказал, что шансы ввести такую норму равны нулю.

«Мы же не Бразилия, мы не думаем о своей сборной и болельщиках. Поэтому шансов, что такую норму примут, никаких. Но все-таки какой-то минимальный шанс сохраняется, — уточнил он. — Мы продолжаем кричать, что футбол у нас национальная игра. В то же время мы требуем результатов, но сами не даем людям возможности прийти и поддержать команду. Ничего не случится, если три дня чиновники не выйдут на работу. Народ только спасибо скажет, потому что он и так ненавидит их».