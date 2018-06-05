В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ-2018

Вся Россия

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Вице-спикер Госдумы РФ и член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил сделать выходными дни, когда сборная России будет играть на чемпионате мира по футболу

Парламентарий написал в своем твиттере, что собирается направить в комитет Госдумы по труду предложение сделать выходными дни матчей с участием российской сборной на мундиале.

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На вопрос журналиста «Спорт-Экспресса» о том, реально ли принять такую норму меньше чем за десять дней до старта турнира, Лебедев объяснил, что это не законодательная норма и дни матчей может сделать выходными председатель Правительства Дмитрий Медведев.

«Я предлагаю сделать выходными для всех госслужащих и чиновников три дня, когда выступает сборная России. Соответственно здесь не требуется много времени, чтобы принять эту норму. Нужна только политическая воля», — считает политик.

При этом сам парламентарий сказал, что шансы ввести такую норму равны нулю.

«Мы же не Бразилия, мы не думаем о своей сборной и болельщиках. Поэтому шансов, что такую норму примут, никаких. Но все-таки какой-то минимальный шанс сохраняется, — уточнил он. — Мы продолжаем кричать, что футбол у нас национальная игра. В то же время мы требуем результатов, но сами не даем людям возможности прийти и поддержать команду. Ничего не случится, если три дня чиновники не выйдут на работу. Народ только спасибо скажет, потому что он и так ненавидит их».

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Как сообщали Юга.ру, мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах мира. На групповом этапе команда Станислава Черчесова 14 июня сыграет с Саудовской Аравией на «Лужниках», 19 июня встретится со сборной Египта на арене «Санкт-Петербург» и 25 июня проведет поединок против команды Уругвая в Самаре.

Болельщики Госдума РФ Сборная России Футбол ЧМ-2018

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