Девизом сборной России на ЧМ-2018 станет фраза «Играй с открытым сердцем»

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила девизы сборных стран — участниц чемпионата мира в России

ФИФА опубликовала на своем сайте итоги голосования среди болельщиков и определила девизы 32 стран — участниц мирового первенства. Слоганы разместят на автобусах сборных, а их авторы отправятся в Россию на чемпионат мира.

Девизом сборной России стала фраза «Играй с открытым сердцем». Для голосования были предложены еще два слонага: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.