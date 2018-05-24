Девизом сборной России на ЧМ-2018 станет фраза «Играй с открытым сердцем»
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила девизы сборных стран — участниц чемпионата мира в России
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ФИФА опубликовала на своем сайте итоги голосования среди болельщиков и определила девизы 32 стран — участниц мирового первенства. Слоганы разместят на автобусах сборных, а их авторы отправятся в Россию на чемпионат мира.
Девизом сборной России стала фраза «Играй с открытым сердцем». Для голосования были предложены еще два слонага: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе».
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
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Как сообщали Юга.ру, в 2017 году россияне выбирали девиз на Кубок конфедераций. По итогам голосования победила фраза «Будь верен своей команде!». Предлагалось еще два варианта слогана: «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».
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