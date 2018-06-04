Переводчик, водитель для сборной, координатор. Какие вакансии на Кубани открыты для работы на ЧМ-2018

В преддверии проведения чемпионата мира по футболу компания HeadHunter представила подборку вакансий для обслуживания турнира в Краснодарском крае

В Сочи для помощи делегации из Объединенных Арабских Эмиратов ищут координатора , который будет сопровождать группу иностранцев, помогать ориентироваться в городе и выполнять поручения высокопоставленных гостей. Кандидат должен свободно владеть английским языком, хорошо знать город и его достопримечательности, а также иметь позитивный настрой. Соискателю обещают зарплату от 60 тыс. рублей без учета НДФЛ.

Также делегация из ОАЭ ищет личного переводчика со свободным владением английским и арабским языками. Работа займет от трех часов в день. Переводчику предстоит участвовать в деловых встречах и общаться с носителями языка. Оплата — 500 рублей в час.

В Новороссийске открыта вакансия водителя для перевозки футбольных сборных, а также представителей команд и судейских бригад. От соискателя требуется знание английского языка, водительский стаж от пяти лет и опыт вождения автомобилей бизнес-класса. За работу обещают заплатить от 45 тыс. рублей без налогового вычета.

Компания по организации спортивных мероприятий ищет операционного менеджера в Сочи. От соискателя требуется оказание помощи в планировании полного цикла мероприятий, оперативная и административная поддержка руководителей проектов. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы на мероприятиях и с группами, обладать общими знаниями в логистике и транспорте, уметь работать в Excel, а также свободно владеть английским и русским языками.

В Сочи также предлагают работу водителю с личным автомобилем. Соискатель должен владеть иностранным языком, отлично знать город, быть толерантным и отзывчивым. Для работы кандидату необходимо иметь иномарку не старше пяти лет — минивэн или микроавтобус. Обещанная зарплата — до 115 тыс. рублей на руки.