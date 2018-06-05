В Дагестане бастующих водителей маршруток вызвали в прокуратуру
В Махачкале объявивших голодовку водителей маршрутных такси № 61А вызвали к прокурору
Представитель протестующих Алидибир Искантиев рассказал «Кавказскому узлу», что для дачи объяснений в прокуратуру Советского района вызвали девять водителей. Он пояснил, что встреча с прокурором республики Денисом Поповым была назначена на 4 июня. Однако дату перенесли на 5 июня, так как прокурор был на совещании в правительстве республики.
Участники забастовки сообщают, что сейчас ни один из водителей не работает на линии. Все те, кто не хотел присоединяться к протесту, перешли на другие маршруты. Голодающие сменяют друг друга каждые пять дней. Отмечается, что 3 июня к голодовке приступила пятая группа из 15 человек.
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Как сообщали Юга.ру, в начале мая водители автобусного маршрута № 61А объявили забастовку и не выходили на рейс, жалуясь на транспортную компанию «СТС», обслуживающую маршрут. Шестнадцать водителей этого маршрута 15 мая объявили голодовку. Представители администрации Махачкалы 17 мая встретились с бастующими водителями.
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