В Дагестане бастующих водителей маршруток вызвали в прокуратуру

В Махачкале объявивших голодовку водителей маршрутных такси № 61А вызвали к прокурору

Представитель протестующих Алидибир Искантиев рассказал «Кавказскому узлу», что для дачи объяснений в прокуратуру Советского района вызвали девять водителей. Он пояснил, что встреча с прокурором республики Денисом Поповым была назначена на 4 июня. Однако дату перенесли на 5 июня, так как прокурор был на совещании в правительстве республики.

Участники забастовки сообщают, что сейчас ни один из водителей не работает на линии. Все те, кто не хотел присоединяться к протесту, перешли на другие маршруты. Голодающие сменяют друг друга каждые пять дней. Отмечается, что 3 июня к голодовке приступила пятая группа из 15 человек.