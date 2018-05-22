В Махачкале транспортная компания предложила решения для бастующих водителей маршруток

Руководители частной компании «Современная транспортная система» («СТС») предложили варианты решения ситуации водителям маршрутных такси № 61А, которые объявили голодовку

Представители организации прибыли на конечную остановку маршрута, где водители продолжают забастовку. Сейчас часть водителей проводит акцию в помещении, другая часть — в палатках. Отмечается, что бастующие отказались идти на диалог компанией.

Генеральный директор «СТС» Шихсаид Расулов озвучил предложения по решению проблемы водителей. Первый вариант — это узаконивание трудовых отношений. Водители будут получать заработную плату в 30 тыс. рублей, при этом всю выручку необходимо сдавать в кассу.

«Ранее водители работали на своих автомобилях, каждый месяц оплачивали налоги за сбор с населения, страхование жизни и здоровья пассажиров, ремонт и заправку машин. Сейчас все эти расходы мы берем на себя», — пояснил гендиректор организации.

По его словам, второй вариант — разрешение водителям ездить на любых маршрутах города до сентября бесплатно, чтобы они могли отработать расходы, которые понесли, приобретая или меняя машины. Все расходы готова взять на себя транспортная компания.

Расулов пояснил, что компания оплачивает ежемесячные налоги, и работать по старой системе в противоречии с требованиями законодательства не может. Он добавил, что компания желает достигнуть компромисса с бастующими водителями, предложить им достаточно выгодные условия в рамках закона, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.