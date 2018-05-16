Водители маршруток в Махачкале объявили голодовку

Шестнадцать водителей маршрута № 61А начали голодовку в столице Дагестана, требуя внимания властей к своим обращениям

Как сообщали Юга.ру, в начале мая водители этого маршрута объявили забастовку и не выходили на рейс, жалуясь на транспортную компанию «СТС», обслуживающую маршрут.

Водители считают, что грузоперевозчик незаконно собирает с них деньги за путевые листы в сумме 6,1 тыс. рублей. Также они сдают до 4 тыс. рублей за медицинский и технический осмотр, а взамен работодатель не делает страховые отчисления. Кроме того, по их словам, перевозчик хочет пересадить их на новые автобусы и установить зарплату 8 тысяч рублей в месяц.

Чиновники тогда объяснили протест нежеланием маршрутчиков работать в правовом поле.

«Водители хотят работать по старой схеме, которая сложилась в 1990-е годы, когда каждый водитель — собственник автомобиля. Компания пытается пересадить их из личных авто на транспорт компании или остаться на собственном автотранспорте, но чтобы они сдавали выручку. Водители сопротивляются», — цитирует представителя мэрии «Кавказский узел».

Голодовка началась 14 мая в махачкалинском поселке Семендер — на конечной маршрута. Часть водителей проводят акцию в помещении, другая часть — в палатках, пишет газета «Черновик».

Один из водителе заявил «Новому делу», что компания под предлогом обновления парка ставит на линию свой транспорт, а автомобили водителей.

«Нам предлагают работать на их машинах с ежедневным планом в 3,5 тыс. рублей и зарплатой ниже минимального размера оплаты труда, при этом все расходы по ремонту и ГСМ лежат на плечах водителей. Это нечеловеческие условия. Смысл работать на таких условиях, если на своей машине делали не больше 1500–2500 рублей? Мы готовы были сами взять новые машины в лизинг, но ООО "СТС" не согласилось. Нам говорят, что это указание главы республики Владимира Васильева. Мы все понимаем, что это ложь, и знаем, к чему ведет такая политика компании», — сказал он.

Водители обратились с заявлением в администрацию главы и правительства Дагестана, в управление промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства города и прокуратуру республики. Они рассказали, что руководство ООО «СТС» нарушило договоренности — не выплачивалась указанная в договоре зарплата, ежемесячные сборы без квитанций. Письма были направлены 27 апреля, но реакции пока не последовало.

Как передает «Кавказский узел», один из голодающих был госпитализирован. Протестующие заявили, что представители мэрии и транспортной компании, к которой водители предъявили претензии, их не посещали.

14 мая водители оставили в администрации главы и правительства обращение к врио главы республики Владимиру Васильеву.