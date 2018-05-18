Власти Махачкалы встретились с бастующими водителями маршруток

Представители администрации Махачкалы 17 мая провели встречу с водителями маршрутных такси № 61А

Накануне вице-мэр Махачкалы Абдурахман Махмудов выехал на встречу с водителями на место протестной акции и пригласил их в администрацию города для обсуждения ситуации. Он отметил, что информацию по фактам, которые озвучили водители, передадут правоохранительным органам для проверки. Если она подтвердится, то будут приняты соответствующие меры.

Временно исполняющий обязанности главы города Абусупьян Гасанов выслушал претензии водителей. Он предложил ряд мер по решению этой ситуации. По словам Гасанова, с водителями необходимо оформить трудовые отношения в рамках закона. Глава города поручил проверить состояние маршруток.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов обратился к водителям с пожеланием решать все возникшие вопросы в рамках закона и предложил несколько вариантов выхода из этой ситуации. В завершение встречи обсудили дальнейшие шаги по окончательному урегулированию конфликта. Власти отметили, что голодовку необходимо прекратить, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.

Как сообщали Юга.ру, в начале мая водители автобусного маршрута № 61А объявили забастовку и не выходили на рейс, жалуясь на транспортную компанию «СТС», обслуживающую маршрут. Шестнадцать водителей этого маршрута 15 мая объявили голодовку.