В Дагестане водители маршруток объявили забастовку

В Махачкале водители маршрута №61А 3 мая объявили забастовку и не выехали на рейс

Всего в забастовке принимают участие 73 водителя из 100, которые обслуживают этот маршрут. Водители заявили, что отказываются работать на компанию «СТС». Они считают, что грузоперевозчик незаконно собирает с них деньги за путевые листы в сумме 6,1 тыс. рублей. Также они сдают до 4 тыс. рублей за медицинский и технический осмотр, а взамен работодатель не делает отчисления в Пенсионный фонд.

По словам водителей, со дня подачи заявления в управление транспорта Махачкалы в течение трех дней с ними должна заключить временный договор другая транспортная компания, а затем объявить новый аукцион.

Участники забастовки отмечают, что если местные власти и прокуратура до 10 мая не отреагирует на их заявление, то они объявят голодовку.

Сейчас компания «СТС» выпускает на линию небастующих 27 водителей и подключает другие свободные маршрутки, пишет «Черновик».